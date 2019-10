Libet miał 4,23 mln zł zysku netto, 7,42 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 7,42 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,79 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 55,87 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 17,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,94 mln zł w porównaniu z 80,07 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym półroczu 2019 roku 82 938 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa po dynamicznych zmianach zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym w 2018 roku oraz późnym startem sezonu odbudowuje swoją pozycję rynkową oraz płynnościową. W I kwartale 2019 roku jednostka dominująca grupy zawarła umowę sprzedaży aktywów należących do jednostki dominującej w Gajkowie oraz Lublinie. Pomimo sprzedaży dwóch zakładów, grupie udało się osiągnąć wyższe przychody ze sprzedaży" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2019 roku grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 21,42 mln zł, wobec zysku na poziomie 4,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przy czym znaczący wpływ na zysk operacyjny przed opodatkowaniem miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia aktywów spółki w Gajkowie i Lublinie. Dodatkowo grupa przeprowadziła działania naprawcze w celu optymalizacji kosztów, dzięki czemu wynik operacyjny przed opodatkowaniem po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych jest wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. kw. 2019 r. wyniósł 22,83 mln zł wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)