4fun Media miało 1,28 mln zł straty netto, 1,67 mln zł straty EBIT w I poł. 2019



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - 4fun Media odnotowało 1,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,67 mln zł wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,8 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 26,44 mln zł rok wcześniej.

"Utrzymanie przychodów grupy w raportowanym okresie wynikało z wyższej sprzedaży w segmencie reklamy zewnętrznej (o 13%) oraz pojawieniu się nowych źródeł przychodów w 2019 roku, na które złożyły się: sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, działalność produkcyjna i działalność portali internetowych (łącznie 15,6% całości sprzedaży spółki). Obecna struktura przychodów wynika z realizacji strategii grupy, która zakłada istotną dywersyfikację źródeł przychodów oraz inwestycji w nowe segmenty działalności" - czytamy w raporcie.

Według spółki, nowy obszar w działalności 4fun Media S.A. (segment e-commerce) wymagał poniesienia znaczących inwestycji na rozwój technologiczny, marketing i rekrutację nowych pracowników oraz poniesienia kosztów typowych dla nowych projektów na wczesnym etapie rozwoju. Łączne koszty operacyjne z tego tytułu wyniosły w okresie I półrocza 2019 roku 8,82 mln zł wobec całkowitego braku kosztów z tego tytułu w 2018 roku. Miało to w raportowanym okresie główny wpływ na spadek rentowności operacyjnej całej grupy kapitałowej. W efekcie, na

poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała stratę w wysokości 1,67 mln zł w porównaniu do 5,74 mln zł zysku w 2018 roku (spadek marży operacyjnej z poziomu 22% do -6%), wyjaśniono.

"Z powodów opisanych powyżej, poziom EBITDA w porównywalnym okresie obniżył się o 89% z poziomu 7 099 tysięcy złotych w 2018 roku do 758 tysięcy w 2019 roku. Powodem tego spadku była przede wszystkim strata poniesiona w segmencie e-commerce na poziomie 2 893 tysięcy złotych (sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu oraz z działalności produkcyjnej), strata w segmencie telewizyjnym na poziomie 292 tysięcy złotych oraz znacząco niższy poziom EBITDA w przypadku działalności agencji reklamowej (594 tysięcy złotych vs. 1 443 tysięcy złotych, co oznacza spadek rok do roku o 59%). Należy jednak zauważyć, iż w przypadku reklamy zewnętrznej (segment DOOH), wskaźnik EBITDA wzrósł z 2 882 tysięcy złotych w 2018 roku do 3 041 tysięcy złotych w roku bieżącym (wzrost o 5,5%)" - czytamy dalej.

W efekcie, w raportowanym okresie spółka zanotowała stratę netto ogółem na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,08 mln zł wobec zysku ogółem wykazanego za 6 miesięcy 2018 roku w wysokości 4,74 mln zł, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2,66 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)