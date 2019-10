MOL nie wyklucza wydłużenia łańcucha wartości o produkcję pianek poliuretanowych



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Grupa MOL nie wyklucza w przyszłości wydłużenia łańcucha produkcji w segmencie petrochemicznym o produkcję pianek poliuretanowych, których głównym półproduktów są poliole, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

"Nie wykluczamy takiej ewentualności, jednak trudno powiedzieć kiedy mogłoby to nastąpić" - powiedział Horvath w rozmowie z ISBnews.

Obecna strategia Grupy MOL do roku 2030 nie przewiduje, że koncern stanie się producentem pianek poliuretanowych.

"Najważniejsze to zrobić pierwszy krok, a pierwszym krokiem na tej drodze jest zdecydowanie produkcja polioli" - dodał Horvath.

Kompleks polioli o łącznej wartości 1,2 mld euro, którego ogólny stan realizacji osiągnął już ok. 35%, w tym 75% gotowości szczegółowych prac inżynieryjnych, a który powinien być gotowy do końca 2021 roku, to największa pojedyncza inwestycja organiczna Grupy MOL w jej historii. Kompleks powstaje w węgierskim Tiszaújváros na terenie około 35 ha netto, a obok zarezerwowany jest już teren pod potencjalne rozszerzenie działalności.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 19,05 mld USD w 2018 r.

