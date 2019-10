ZKS Ferrum dostarczy Hyundai Engineering zbiorniki za ok. 9,7 mln euro netto



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - ZKS Ferrum - spółka zależna Ferrum - podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A. oddział w Polsce umowę na dostawę zbiorników do magazynowania propylenu na potrzeby projektu "Polimery Police", podała spółka. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia to ok. 9,7 mln euro netto.

"Umowa dotyczy współpracy w zakresie dostawy ww. produktów ZKS Ferrum na rzecz zamawiającego jako generalnego wykonawcy projektu pn. 'Polimery Police', realizowanego przez Hyundai dla grupy kapitałowej Azoty" - czytamy w komunikacie.

Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 9,7 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 42,3 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej podpisania, podano także.

"To pionierska inwestycja w skali światowej. Udział ZKS Ferrum w tym przedsięwzięciu to dowód na unikalne kompetencje tej spółki. Jest ona jednym z największych w Polsce wytwórców zbiorników, cystern, pieców i wielu innych wielkogabarytowych konstrukcji przemysłowych. ZKS Ferrum nieustannie się rozwija i liczymy, że w przyszłości liczba podobnych zleceń będzie systematycznie rosnąć" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Termin realizacji został uzgodniony na 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)