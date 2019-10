Wielton ma aneks ze Scania Peter LLC wydłużający umowę do 2020 r.



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Wielton otrzymał obustronnie podpisany kolejny aneks do umowy ramowej ze Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu na dostawę komponentów, części do montażu pojazdów oraz opcjonalnego wyposażenia określający jej wartość na łącznie maksymalnie 25 mln euro do końca 2020 r., podała spółka.

" Zgodnie z zawartym aneksem spółka na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez odbiorcę zrealizuje w okresie od początku obowiązywania umowy tj. od marca 2017 r. do końca grudnia 2020 r. dostawy produktów o łącznej maksymalnej wartości 25 mln euro. Aneks potwierdza również przedłużenie okresu obowiązywania umowy do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Na dziś wartość zrealizowanych w ramach umowy zamówień wynosi 15 mln euro, podano także.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)