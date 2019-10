Mex Polska chce mieć 49 lokali na koniec roku wobec 44 obecnie



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Mex Polska szacuje, że na koniec 2019 r. będzie miał w ramach swoich sieci (razem z franczyzą) 49 lokali, wobec 36 rok wcześniej i 44 obecnie, poinformował prezes Paweł Kowalewski.

"Jesteśmy tego niemalże pewni, bo lokale są w trakcie realizacji. Jeśli nastąpią przesunięcia, będą nieznaczne, na początek 2020 r." - powiedział Kowalewski podczas konferencji prasowej.

Oznacza to, że do końca roku spółka powinna zarządzać siecią 36 Pijalni Wódki i Piwa, 7 lokalami The Mexican, 4 PanKejk i 2 Prosty Temat.

Prezes poinformował, że wśród nich ok. 14 będzie obiektami franczyzowymi. Na razie jako franczyza funkcjonuje wyłącznie część Pijalni Wódki i Piwa. Jak zapowiedział prezes, kolejną siecią z franczyzą będzie PanKejk.

"W przypadku PanKejk mamy praktycznie gotowy produkt franczyzowy, niedługo wejdziemy z nim na rynek. Widzimy olbrzymie zainteresowanie inwestorów naszymi konceptami" - podkreślił.

Prezes poinformował, że wszystkie koncepty w tym momencie są rentowne.

"Jednocześnie wszystkie koncepty są otwarte na rozwój, przy czym skalowalność jest ograniczona możliwościami, które są w Polsce. Pewne koncepty poza dużymi miastami się po prostu nie udadzą" - wyjaśnił. Wskazał, że z drugiej strony widzi miejsce dla swoich lokali w coraz mniejszych miastach, w związku z rosnącą skłonnością Polaków do jadania poza domem.

W prezentacji spółka podała, że jest obecna w 22 polskich miastach, także średnich - np. Pabianicach.

Prezes pytany o przejęcia sieci wskazał, że ich nie wyklucza. "Ale mam wrażenie, że najzdrowszym jest rozwijać własny koncept. Premie, które sobie [właściciele] 'liczą' za przejęcie, wydają się nie do odzyskania" - powiedział.

Wskazał, że spółka jest w bardzo dobre sytuacji gotówkowej i praktycznie nie ma zadłużenia. Jest więc, według niego, "duża przestrzeń by banki finansowały nasze inwestycje".

"Warunki, otoczenie dają powody do optymizmu. Ulokowaliśmy się z naszymi konceptami w sektorze średnich i niskich cen, co gwarantuje sukces" - podsumował.

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)