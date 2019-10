Mex Polska opublikuje założenia dalszego rozwoju do końca br.



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Mex Polska planuje opublikować do końca br. założenia dalszego rozwoju, poinformował prezes Paweł Kowalewski.

"Spółka będzie publikować założenia rozwoju, bo obecna strategia finiszuje w tym roku" - powiedział Kowalewski podczas konferencji prasowej.

"Naszą wizję już można sobie wyobrazić, my ją doprecyzujemy, pewnie pod koniec roku" - dodał.

Z jego słów wynika, że spółka poda też założenia co do rozwoju liczby lokali w poszczególnych sieciach na 2020 r. i kolejne lata.

Wcześniej podczas konferencji Kowalewski mówił o elementach składających się na wizję spółki - m.in. otwarciu wszystkich czterech posiadanych konceptów na rozwój, także w ramach franczyzy, i możliwościach ekspansji zagranicznej, która już rozpoczęła się od pierwszego lokalu w Berlinie. Z jego słów wynika także, że spółka stawia i raczej będzie stawiać na rozwój i doskonalenie własnych konceptów, a nie akwizycje.

Prezes przypomniał także, że spółka realizuje politykę wypłaty dywidendy (w tym roku 19 gr/akcję) i zapowiedział, że chce ją kontynuować.

"Realizujemy politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku to jest yield ok. 6%. Inwestycje finansujemy z tanich kredytów, stąd część płynności można przeznaczyć na dywidendę. My będziemy [w przyszłości] rekomendować jako zarząd" - powiedział.

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)