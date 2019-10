Rząd planuje przyjąć ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej na przełomie III/IV kw. br., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem ustawy jest utworzenie nowego systemu informatycznego, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. W projektowanej ustawie system został określony jako Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Organy i instytucje, w których prowadzone są rachunki emerytalne w każdym z ww. filarów systemu dostarczają obecnie informacje o stanie kont, i umożliwiają, także za pośrednictwem internetu, sprawdzanie stanu rachunków. Jest to jednak wiedza rozproszona, wymagające posługiwania się kilkoma loginami i hasłami w celu uzyskania dostępu do danych, różna jest także forma prezentacji tych danych" - czytamy w informacji.

CIE gromadząc dane ze wszystkich kont, programów, planów emerytalnych spełniałby trzy podstawowe, istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania:

- dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia,

- możliwość zmiany podstawowych danych osobowych w jednym miejscu,

- możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu, podano także.

"Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także spowoduje, że będzie on bardziej efektywny. Wszystkie listy - jeśli będzie takie życzenie oszczędzającego - będą mogły doręczane do ubezpieczonego w wersji elektronicznej na jego konto CIE" - czytamy dalej.

(ISBnews)