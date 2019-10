W obecności ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego przedstawiciele z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali list intencyjny, zgodnie z którym mają wspólnie kreować politykę wspierającą rozwój nowoczesnych technologii oraz cyfryzacji swych krajów, w tym w obszarze GovTech.

"Cieszę się, że mamy nową formułę współpracy, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a to jak ważny jest ten sektor cyfrowy, mogłem się najbardziej przekonać będąc ministrem finansów - gdyby nie rozwiązania cyfrowe w ministerstwie, w administracji celno-skarbowej, to po prostu mielibyśmy znacznie mniej pieniędzy w naszym państwie na różnego rodzaju programy społeczne i programy rozwojowe" - mówił Kwieciński.

"Jest to ten obszar, który jest bardzo ważny w naszej gospodarce - odpowiada za mniej więcej 6,5 proc. naszego PKB, ale jak pokazują różne analizy(...) mamy olbrzymi potencjał na wzrost tego sektora w naszej gospodarce. W przeciągu kilku, kilkunastu lat, moglibyśmy to wręcz podwoić" - ocenił.

Minister zadeklarował, że rząd jest otwarty na współpracę z firmami z branży cyfrowej i tworzyć warunki poprzez odpowiednie otoczenie prawne dla firm.

"W tej chwili stworzyliśmy największy program wsparcia dla start-upów w Polsce, łącznie z wkładem prywatnym, to jest prawie 5 mld zł - to są pieniądze na wsparcie innowacyjnych firm, czyli to jest tzw. finansowanie wysokiego ryzyka. (...) Będziemy chcieli, żeby w kolejnej perspektywie finansowej, to wsparcie i to zainteresowanie tym obszarem było jeszcze większe" - zaznaczył.

Kwieciński podkreślił, że liczy na to, że w regionie będą powstawały nowe firmy, że bedą one operowały na rynkach Grupy V4 i stawały się "międzynarodowymi championami". "Z naszej strony, ze strony rządu mogę zapewnić, że będziemy to popierali. Poprzez programy, które mamy - infrastrukturalne, inwestycyjne - chcielibyśmy, żebyście państwo w nich uczestniczyli - zwrócił się do obecnych podczas podpisania porozumienia przedstawicieli firm sektora cyfrowegominister finansów, inwestycji i rozwoju .

Pod listem podpisali się: prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, szef czeskiego Związku Elektroniki Użytkowej Michał Mazal oraz prezes IVSZ – Węgierskiego Związku ICT Gabor Matrai oraz Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

"Niezwykle nas cieszy, że na naszych oczach zawiązuje się partnerstwo zarówno ponad granicami, jak i podziałem na sektor publiczny i prywatny. Tym ważniejsze jest dla nas, że GovTech jest jego istotną częścią" – oceniła Dyrektor Programu GovTech Polska Justyna Orłowska.

Jak zaznaczyli sygnatariusze listu intencyjnego, rozwój innowacyjnych administracji i gospodarek powinien być priorytetem dla rządów państw V4, by wzmocnić ich wiodącą rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślono - tylko nowoczesne, rozwinięte cyfrowo i technologicznie gospodarki mają szanse na bycie konkurencyjnymi względem nie tylko Europy, ale i USA czy rynków azjatyckich.

„W naszym wspólnym interesie jest, by wspierać wszelkie inicjatywy, w tym propozycje uregulowań prawnych tak, by pomagały one rozwojowi branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w państwach Grupy Wyszehradzkiej” — podkreślono w liście.

Jak podkreślił prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński fakt, że Polskie Koleje są jednym z sygnatariuszy listu ma wymiar symboliczny. "W ciągu 4 lat wprowadziliśmy transport kolejowy na drogę innowacji, rozwoju, stworzyliśmy przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku" – ocenił i dodał, że kolej dużych prędkości Budapeszt - Warszawa "to jest to, nad czym pracujemy".

Zdaniem prezesa Cyfrowej Polski Michała Kanownika, wspólnym interesem grupy państw V4 jest m.in. stawianie na rozwój centrów badawczo - rozwojowych w tej części Europy, gdyż to właśnie w nich rodzą się innowacyjne pomysły, które można następnie komercjalizować. "Z tego punktu widzenia szczególnie należy wspierać startupy, które często są źródłem innowacyjnej kreatywności. Nie możemy dopuścić, by tracić potencjał, jaki w nich drzemie" — ocenił Kanownik.

Współpraca w ramach grupy V4 ma dotyczyć również m.in. cyberbezpieczeństwa, rozwoju 5G, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych, oraz przedsięwzięć GovTech (ang. Government Technology). Porozumienie podkreśla dotychczasowe dokonania Polski w tej dziedzinie i jej potencjał do wyznaczania trendów w regionie. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz