WindEurope prognozuje dużą niepewność tempa przyrostu mocy wiatrowych

Źródło: PAP

WindEurope, największa europejska organizacja branży wiatrowej w opublikowanym we wtorek raporcie prognozuje wysoką niepewność co do tempa przyrostu mocy wiatrowych w najbliższych latach. Do końca 2023 r. może ich przybyć od 112 do 67 GW.