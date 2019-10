InventionMed planuje współpracę z amerykańską spółką technologiczną HaptX



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - InventionMed rozpoczyna rozmowy dotyczące współpracy z firmą HaptX z Seattle w zakresie prac nad symulatorami medycznymi tworzonymi na potrzeby dermatologii klinicznej i estetycznej, podała spółka. InventionMed jeszcze w tym roku planuje również zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

"Twórca zaawansowanych rozwiązań technologicznych z dziedziny VR i robotyki, wesprze InventionMed w pracach nad symulatorami medycznymi tworzonymi na potrzeby dermatologii klinicznej i estetycznej, a w szczególności nad najnowszym projektem spółki - wirtualną strzykawką. Rękawice VR stworzone przez HaptX zdobyły w czerwcu uznanie Jeffa Bezosa w trakcie konferencji re: MARS organizowanej przez Amazon" - czytamy w komunikacie.

Opatentowana przez HaptX technologia mikroprzepływów pozwala poczuć kształt, ruch, teksturę i wagę obiektów przenosząc dotykowe odczucia na nowy poziom. Rękawice HaptX obecnie znajdują zastosowanie w symulatorach tworzonych dla wiodących światowych firm między innymi z branży motoryzacyjnej, lotniczej, a także dla instytucji rządowych, podano także.

Rozwiązania oferowane przez HaptX pozwolą na udoskonalenie produktów InventionMed. W pierwszej kolejności firmy planują współpracę w zakresie opracowania i komercjalizacji wirtualnej strzykawki - drugiego po TutorDerm projektu rozwojowego spółki.

"Widzimy bardzo duży potencjał we wspólnych działaniach z firmą HaptX. Pionierskie rozwiązania przenoszące zmysł dotyku do wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z naszą autorską technologią podwójnej immersji, pozwolą na stworzenie produktu na najwyższym światowym poziomie" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

Wirtualna strzykawka to sprzęt szkoleniowy dedykowany przyszłym specjalistom z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej. Symulator medyczny pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych. Urządzenie wyeliminuje możliwość wystąpienia komplikacji zdrowotnych u pacjentów, wpłynie również na skrócenie tzw. krzywej uczenia. Projekt otrzymał dofinansowanie od Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń. Masowa komercjalizacja tego produktu zaplanowana jest na przełom 2020/2021 roku, podano w materiale.

"Równolegle, InventionMed planuje budowę innowacyjnego na skalę światową Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu w Ministerstwie Rozwoju w kwocie 16 mln zł. InventionMed jeszcze w tym roku planuje również zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW" - czytamy dalej.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

