CBŚ odnalazło serwer produkcyjny ZM Henryk Kania i przekazał go spółce



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Centralne Biuro Śledcze Policji odnalazło serwer produkcyjny należący do Zakładów Mięsnych Henryk Kania na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i 3 października 2019 r. zwróciły go spółce, podała spółka.

"Zarządca ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość, iż po dniu złożenia przedmiotowego zawiadomienia, organy ścigania (Centralne Biuro Śledcze Policji) odnalazły przedmiotowy serwer na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i go zabezpieczyły. Dnia 3 października 2019 r. serwer został zwrócony spółce, przy czym dopiero dnia 7 października 2019 r. możliwe było potwierdzenie, iż jest to serwer należący do spółki" - czytamy w komunikacie.

W połowie września zarządca ZM Henryk Kania w restrukturyzacji złożył do Prokuratury Rejonowej Katowice - Południe w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez członków zarządu m.in. polegającego na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej w postaci serwera spółki oraz danych znajdujących się na nim, co uniemożliwiło prowadzenie przez spółkę działalności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)