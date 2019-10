InPost rozpoczął współpracę z Grupą LPP



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - InPost nawiązał współpracę z Grupą LPP, właścicielem 5 marek odzieżowych, podała spółka. Od 1 października klienci e-sklepów Reserved w Polsce będą mogli zamawiać swoje przesyłki bezpośrednio do paczkomatów. W planach jest wdrożenie możliwości odbioru zakupów w Paczkomacie w kolejnych sklepach internetowych pozostałych marek Grupy LPP - Cropp, House, Mohito oraz Sinsay.

"Preferencje i zachowania klientów zmieniają się wraz z rozwojem cyfryzacji, która napędza transformację w handlu detalicznym. Grupa LPP jest świadoma zmian na rynku i w swojej strategii stawia nie tylko na rozbudowę sieci sklepów stacjonarnych, ale także rozwój sieci sklepów internetowych. InPost jest świetnym partnerem logistycznym dla sklepów internetowych - aż 52% kupujących w internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru. Dane te wskazują nie tylko na korzyść w postaci satysfakcji klientów, ale również zwiększenia sprzedaży e-sklepów, w których Paczkomaty są oferowaną opcją dostawy zakupionych produktów" - podkreślił prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"W branży retail odpowiadanie na potrzeby klienta to przede wszystkim ciągła praca zarówno nad doskonaleniem oferty, jak również standardów obsługi sprzedaży. Nawiązanie współpracy z operatorem InPost to dla nas kolejny krok w kierunku odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, którzy coraz bardziej cenią sobie czas, elastyczność i wygodę rozwiązań. Świadomość zmieniającego się rynku oraz rosnące znaczenie kanału e-commerce sprawiają, że logistyka, a tym samym elastyczne podejście do oczekiwań konsumentów to jeden ze strategicznych kierunków naszego rozwoju. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy połączyć siły z polskim operatorem, aby realizować te cele" - dodał wiceprezes LPP Jacek Kujawa.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)