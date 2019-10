Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Infoscan zakończył subskrypcję 130 tys. akcji objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna jest większa o prawie 7% od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20% wyższa od ceny zamknięcia z 9 października br. Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez NWZ spółki we wrześniu ubiegłego roku. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, głównie na rynku polskim.

"Organizując emisję akcji zrealizowaliśmy w stu procentach kapitał docelowy uchwalony przez akcjonariuszy w zeszłym roku. Dzięki emisji uzupełniającej zgromadziliśmy 390 tys. zł, które pomogą spółce rozwinąć działalność komercyjną na rynku polskim. Ponadto inwestor, który zgłosił się do Infoscanu, aby objąć emisję, zdecydował się zapłacić za akcje więcej niż ich aktualna wartość rynkowa. Oznacza to, że inwestorzy widzą potencjał w naszej działalności, a to cieszy nas szczególnie. Planujemy bardzo rozwinąć działalność na rynku polskim. Od listopada zaczynamy współpracę z dyrektorem sprzedaży posiadającym 20-letnie doświadczenie w sprzedaży urządzeń medycznych oraz farmaceutycznych. Będzie on odpowiadał za budowę sieci sprzedaży. Chcemy również rozwinąć działalność ScanLink Medical, naszej placówki medycznej" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

6 września 2018 roku akcjonariusze spółki przegłosowali uchwałę o kapitale docelowym, który łącznie zakładał wyemitowanie do 390 tys. akcji w ciągu 3 lat. 7 listopada spółka poinformowała o sprzedaży 260 tys. akcji serii G po cenie emisyjnej 6 zł. Uplasowanie emisji 130 tys. akcji w październiku br. oznacza stuprocentową realizację zwiększenia kapitału zakładowego w ramach uchwalonego kapitału docelowego, podano również.

"Dodatkowo, finalizujemy formalności związane z uruchomieniem finansowania od funduszu European High Growth Opportunities Securitization Fund, który ma wspomóc spółkę w zagranicznej ekspansji" - dodał Sobiś.

11 czerwca br. Infoscan podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach umowy Infoscan pozyska finansowanie na realizację kluczowych kamieni milowych, które zostaną przedstawione w aktualnie opracowywanej nowej strategii rozwoju spółki, przypomniano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)