"Rozwój polskiego rolnictwa jest szansą dla naszego kraju, jest również bardzo efektywnym sposobem rozwoju gospodarki, wykorzystania tego całego potencjału, jakie polskie rolnictwo sobą prezentuje. Wydaje się, że dla rozwijającego się rolnictwa (...) - otwarcie się na świat jest absolutnie niezbędne" - powiedział Ardanowski.

Minister rolnictwa podkreślił, że Polska ma dostęp do morza, dzięki czemu może świadczyć również usługi dla innych krajów naszej części Europy. "Dzisiaj tu, w Porcie Gdańskim jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia. Możliwości eksportu cukru z Polski, a jesteśmy dużym producentem i chcemy (...) pozostać dużym producentem cukru w Europie" - powiedział. Wskazał jednocześnie, że rynek cukru jest "skomplikowany i trudny".

"Jeżeli Polska chce utrzymać wysoką produkcję buraków w Polsce, bardzo ważną nie tylko ze względu na cukier, ale na strukturę zasiewów, na zrównoważenie rolnictwa, na wysoki poziom kultury rolnej, której buraki zawsze były najważniejszym symbolem, to musimy również szukać możliwości eksportu - sprawnego, nowoczesnego eksportu. Czy to będzie 300 tys. ton, czy w przyszłości więcej - to już będzie w dużej mierze od nas zależało" - tłumaczył.

Jak dodał, terminal pozwala w sposób najbardziej nowoczesny, zgodnie ze standardami międzynarodowego transportu morskiego, przewozić cukier.

"Cieszę się, że finalizujemy to przedsięwzięcie" - wskazał. Zdaniem ministra terminal będzie także służył rozwojowi Krajowej Spółki Cukrowej.

"Bez nowoczesnej infrastruktury nie jest możliwy rozwój gospodarczy. Cieszę się, że dzisiaj w Porcie Morskim Gdańsk możemy zainaugurować nową inwestycję, zwiększającą nasz potencjał eksportowy" - napisał w specjalnym liście skierowanym do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Oddany do użytku Terminal Cukrowy Krajowej Spółki Cukrowej w Porcie Morskim Gdańsk, który usytuowany jest na nabrzeżu w bezpośrednim sąsiedztwie Martwej Wisły, umożliwia wpływanie i załadunek statków o dużej ładowności. Pozwoli to spółce dotrzeć do nowych rynków zbytu w Azji i Afryce.

Cała inwestycja KSC obejmuje terminal przeładunkowo-wysyłkowy, w którego skład wchodzą: silos o pojemności 50 tys. ton, pakownia cukru, magazyn logistyczny produktu gotowego o pojemności około 8 tys. ton i wysokości użytkowej 12 metrów, pomieszczenia biurowe, infrastruktura Nabrzeża Wiślanego umożliwiająca bezkolizyjną komunikację drogowo-kolejową.

Terminal kosztował ponad 100 mln zł i zajmuje na 3 hektary powierzchni. Z terminala jednego dnia może zostać wysłanych do 3 tys. ton cukru; rocznie powyżej 300 tys. ton cukru. Inwestycja KSC umożliwia rozładunek cukru w kontenerach kolejowych oraz autosilosach. Zatrudnienie znajdzie tam kilkadziesiąt osób.

