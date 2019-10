PKN Orlen poinformował o rozpoczęciu co-brandingu czyli dodania logo polskiej firmy do oznaczenia stacji poza granicami Polski. Nową strategię zaprezentował podczas Kongresu 590 Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen zwrócił uwagę na ciągle rosnącą wartość spółki oraz jej coraz większą rozpoznawalność. Co-branding pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału Orlenu.



Co-branding obejmie państwa sąsiedzkie – Czechy, Słowację i Niemcy, gdzie obecnie sprzedaje się paliwo na stacjach benzynowych pod marką Benzina oraz star. Obok istniejących nazw ma pojawić się logo Grupa Orlen. Ma to wzmocnić znajomość marki Orlen poza granicami kraju. Nowe logotypy pojawią się na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz ekranach wewnętrznych stacji Benzina i star. Podejmowane działania są ukierunkowane na docelowy pełen rebranding sieci oraz pozwolą na zachowanie spójnej strategii komunikacyjnej. Istotną rolę ma również odgrywać dalsze zaangażowanie w Formułę 1 i wsparcie dla Roberta Kubicy.



– Zakładamy, że jeśli badania potwierdzą zasadność takiego procesu, to w ciągu kilku lat wszystkie nasze stacje paliw w Europie mogą funkcjonować pod jedną marką Orlen. Pierwszym etapem będzie co-branding, czyli stopniowe wprowadzanie marki Orlen na rynki czeski, słowacki i niemiecki – poinformował Daniel Obajtek. Prezes zarządu podkreślił, że już dzisiaj Orlen jest narodowym liderem – największą firmą w tej części Europy, wycenianą na 4,7 mld zł. Zaznaczył jednak, że bez spójnego wizerunku nie można wykorzystać w pełni potencjału, który drzemie w firmie. Spółka bierze przy tym pod uwagę przywiązanie klientów do miejscowych marek, dlatego proces rebrandingu będzie rozłożony na lata. Połączenie lokalnych nazw w Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech z logotypem Grupy Orlen w opinii prezesa pozwoli na zbudowanie rozpoznawalności marki Orlen na tych rynkach. Natomiast docelowy rebranding ułatwi uzyskanie synergii w komunikacji i marketingu. Zdaniem Daniela Obajtka, rebranding jest pierwszym elementem procesu, który pozwoli dotrzeć do nowej grupy klientów i konsekwentnie zwiększyć sprzedać paliw oraz innych produktów.



Prezes Orlenu podczas konferencji w podrzeszowskiej Jasionce podkreślił również zwiększenie zaangażowania w wydatki na sport, a w szczególności na Formułę 1. – Jest to bardzo ważne, ponieważ sport buduje wartość marki oraz jej rozpoznawalność – dodał szef koncernu. Mówił również o tym, że zaangażowanie się w F1 i współpraca z Robertem Kubicą pozytywnie przełożyło się na większą popularność Orlenu na świecie.



Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen odpowiedzialna za sprzedaż detaliczną, dodała, że najsilniejsze atrybuty marki to nowoczesność, zaufanie, przyjazność, szeroka oferta i wysoka jakość produktów i usług. Wartości te tak istotne dla polskich klientów, Orlen chce teraz przenieść na rynek czeski, słowacki i niemiecki. W jej opinii najważniejszym celem, jaki przyświeca rebrandingowi, jest dotarcie do nowych grup klientów oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży. – Naczelną zasadą, jaka przyświeca nam w procesie rebrandingu jest to, żeby nie stracić ani jednego klienta na czeskich, słowackich i niemieckich stacjach. Dzisiaj marki Benzina i star są bliskie klientom i lubiane. Do tych cech lokalnej marki chcielibyśmy dodać, to co niesie ze sobą Orlen, czyli nowoczesność i dynamikę – dodała Patrycja Klarecka.



Orlen, wdrażając strategię cobrandingową, planuje między innymi wspólny zakup powierzchni reklamowych dla wszystkich krajów oraz rozszerzenie swoich konkursów i promocji i wzmocnienie komunikacji korporacyjnej na rynki zagraniczne. Oprócz tego przygotowany został specjalny spot kampanii wizerunkowej wspierający proces wprowadzania marki Orlen na rynki zagraniczne. Jej twarzą będzie Robert Kubica.



