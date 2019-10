Podczas śniadania prasowego na Kongresie 590 PKN Orlen zaprezentował rezultaty współpracy z polskim biznesem w ramach sprzedaży detalicznej na swoich stacjach. Jak przyznał prezes Daniel Obajtek, to jeden z priorytetów działalności firmy. – Skoro jesteśmy czempionem polskiej gospodarki, to musimy jak najwięcej w nią inwestować – deklarował. Jak dodał, bliska współpraca między lokalnymi przedsiębiorcami a koncernem wyzwala niezbędny do dalszego rozwoju efekt synergii. Przedsiębiorcy bowiem, zaopatrując sklepy na stacjach Orlenu, korzystają z dodatkowych usług innych firm i angażują swoich podwykonawców.



Firma konsekwentnie realizuje plan zwiększenia obecności produktów o polskim rodowodzie na swoich stacjach. – Dziś przekroczyliśmy 85 proc. produktów, które pochodzą od polskich producentów bądź są wyprodukowane w naszym kraju – wskazał Daniel Obajtek. – Przypomniał jednocześnie, że patriotyzm gospodarczy Orlenu przejawia się także w innych aspektach działalności – spółka inwestuje na przykład w polski sport. Co więcej, stawia na badania i rozwój usprawniając polski przemysł. – Nasze dochody pozwalają na inwestycje w innowacje – powiedział prezes. Zapewnił, że Orlen gwarantuje stabilność i otwiera przedsiębiorcom, którzy z nim współpracują nowe perspektywy rozwoju. W planach jest też nawiązanie kontaktów z kolejnymi polskimi firmami. – Dziękuję, że wspólnie możemy rozwijać polską gospodarkę – powiedział, zwracając się bezpośrednio do przedsiębiorców na zakończenie swojego wystąpienia.



Patrycja Klarecka, członek zarządu Orlenu ds. sprzedaży detalicznej przywołała statystyki wynikające z ankiet otrzymanych od firm, z którymi współpracuje koncern. Obecnie to ok. 170 producentów dostarczających 85 proc. asortymentu pozapaliwowego, czyli ponad 4300 produktów.



Jakie korzyści przynosi współpraca z Orlenem? Przede wszystkim dodatkowe przychody pozwalające na rozwinięcie dotychczasowej działalności bądź zapoczątkowanie kolejnych przedsięwzięć – aktywność inwestycyjną, realizację nowych projektów czy zatrudnienie dodatkowych osób. Orlen jest wiarygodnym i przewidywalnym partnerem, w związku z czym firmy nie muszą obawiać się o problemy w rozliczeniach czy nagłe kłopoty z realizacją zamówień. Według dostępnych danych, dzięki współpracy z nim produkcja zaangażowanych firm wzrosła o 9 proc., a kontrahenci średnio potrzebowali trzech dodatkowych dostawców. Partnerstwo z Orlenem to szansa na zaistnienie nie tylko na polskim rynku, ale też okazja do ekspansji zagranicznej. Obrót polskimi produktami na stacjach Orlenu w Czechach i na Litwie w 2019 r. wyniósł 52 mln zł – to znacznie ułatwia późniejsze rozmowy z kolejnymi kontrahentami na tamtejszych rynkach.



Innym pozytywnym efektem współpracy ze spółką, na który wskazywała Patrycja Klarecka jest rosnące zainteresowanie konkretnymi markami. Klienci stacji zwracają uwagę na dany produkt i ponieważ go potem rozpoznają, to chętniej po niego sięgają również w innych okolicznościach. Dzięki kooperacji z największą polską firmą można również przenieść działalność swojego przedsiębiorstwa na wyższy poziom – z lokalnego na ogólnopolski. Nawet niewielka firma może wykreować produkt, który zostanie zauważany przez konsumentów i pozwoli zdobyć status znanej marki.



Zalety współdziałania małych i średnich firm z Orlenem potwierdzili też przedstawiciele biznesu. Małgorzata Wygonowska-Skrzyniarz z funkcjonującej od 2015 r. spółki Naturio, produkującej napoje, powiedziała, że największy polski koncern naftowy stanowił trampolinę do rozwoju biznesu. – Dzięki Orlenowi rozwijamy się i wchodzimy w nowe kategorie – podkreśliła. Dodała, że firma tworzy też nowe miejsca pracy. Adrian Lach, dyrektor handlowy firmy Sekpol produkującej sękacza królewskiego, oświadczył, że jego przedsiębiorstwo dzięki kooperacji z Orlenem od 2014 r. trzykrotnie zwiększyło swoje obroty przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności. Wyraził także przekonanie, że długofalowe działania koncernu nadal będą zbieżne z oczekiwaniami polskich producentów – spółka jest bowiem przygotowana do współpracy także w Czechach czy Niemczech. – Mam nadzieję, że wciąż będziemy wpisywać się w strategię Orlenu – powiedział.



GRK