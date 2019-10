The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim'



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd The Dust dokonał wstępnych ustaleń z trzema osobami (inwestorami), które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez spółkę gier - ustalono, że spółka i trzej inwestorzy rozpatrzą zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym The Dust, podała spółka.

"W związku z realizacją największej i najdroższej w historii The Dust gry, która będzie oparta na motywach 'Cyklu Inkwizytorskiego' Jacka Piekary, a także innych (mniejszych) produkcji zgodnych ze strategią rozwoju spółki, rozważa się przeprowadzenie procesu dokapitalizowania spółki" - czytamy w komunikacie.

"Spółka i inwestorzy ustalili, że rozpatrzą rozwiązanie polegające na zaoferowaniu inwestorom przez spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta" - czytamy dalej.

Niezwłocznie po określeniu parametrów emisji zarząd spółki zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zwołując nadzwyczajne walne zgromadzenie, podano także.

W grudniu 2018 r. Jacek Piekara podpisał list intencyjny. W marcu 2019 r. studio The Dust podpisało umowę z twórcą cyklu "Ja, inkwizytor", a następnie z inwestorem na kwotę 3 mln zł wypłaconych w transzach.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)