Błaszczak w Hucie Stalowa Wola wziął udział w uroczystości podpisania umowy na dostawy dwóch Kompanijnych Modułów Ogniowych (KMO) 120 mm samobieżnych moździerzy RAK.

Minister przypomniał, że będąc ostatnio w Stalowej Woli mówił o trwających negocjacjach ws. zakupu dodatkowych Rak-ów. "Dziś te rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy, na podstawie której wojsko polskie zamówiło kolejne dwa Kompanijne Moduły Ogniowe Rak" – podkreślił szef MON.

Jak dodał, z rozmów z żołnierzami i dowódcami wynika, że sprzęt produkowany przez HSW należy do najlepszych. Zaznaczył, że takie opinie słyszał również ze strony żołnierzy sojuszniczych, którzy - jak relacjonował - z podziwem wypowiadali się o możliwościach Rak-ów.

Szef MON nie krył radości z tego, że Rak to polska konstrukcja, zaprojektowana i wytwarzana przez polską firmę. "To bardzo ważne, żeby zamówienia kierowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego. O tym już mówiłem, ale powiem jeszcze raz. W latach ubiegłych co roku 3,5 mld zł, 3,7 mld zł trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego - to jest wartość zamówień kierowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W tym roku to będzie 6,8 mld zł. Widać wyraźny wzrost wartości zamówień, to jest niezwykle istotne" – zaznaczył Błaszczak.

Przypomniał również, że w czwartek podpisał Plan Modernizacji Technicznej w perspektywie 15-letniej. Wartość tego planu to 524 mld zł. "To są pieniądze niezbędne do tego, żeby proces modernizacji Wojska Polskiego postępował. To jest fundament stanowiący proces modernizacji Wojska Polskiego, wyposażenia wojska w najnowocześniejszy sprzęt" – oświadczył minister obrony.

Szef MON zadeklarował, że nie jest to ostatnie zamówienie złożone przez MON w HSW. Powiedział, że perspektywy rozwoju przed zakładem są bardzo dobre.

Błaszczak przypomniał, że Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy HSW, zakończyła ubiegły rok z zyskiem. Jego zdaniem HSW jest jedną z firm, która stanowi "perłę w koronie PGZ". Pogratulował ubiegłorocznych zysków zarówno kierownictwu HSW, jak i załodze.

Szef MON powtórzył w HSW, że w ministerstwie nie są prowadzone żadne prace związane ze zmianą systemu emerytalnego dla żołnierzy. "Nie są też prowadzone żadne prace związane ze zmianą komponentów wynagrodzeń czy też dodatków dla żołnierzy Wojska Polskiego. Jedyna zmiana, która została przeprowadzona to podwyżki dla żołnierzy w tym i przyszłym roku" – podkreślił Błaszczak.

I zapewnił, że PiS jest gwarantem, "że ten system będzie funkcjonował w takiej postaci" jak obecnie. "Dlaczego mówię, że jesteśmy gwarantami? Otóż dlatego, że rząd PiS potrafi rządzić. Koalicja PO-PSL skarżyła się, że jest wicepremier, minister finansów (Jacek - PAP) Rostowski, który mówił, że nie ma pieniędzy. My udowodniliśmy, że potrafimy rządzić, że potrafimy spowodować, żeby budżet państwa polskiego był zrównoważony. Potrafimy wpływać na dynamiczny rozwój naszego kraju" – przekonywał Błaszczak.

Prezes HSW Bartłomiej Zając podkreślił, że zakład dostarcza znakomity sprzęt i zawsze w terminie. Wyraził nadzieję, że resort obrony będzie składał kolejne zamówienia w HSW.

Wartość podpisanej w piątek umowy pomiędzy konsorcjum Huta Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A. oraz Inspektoratem Uzbrojenia wynosi ponad 275 mln zł. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2020-2021.

To już druga umowa na dostawy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych Rak oraz artyleryjskich wozów dowodzenia wchodzących w skład KMO Rak. Pierwsza umowa, zawarta w 2016 r. przewiduje dostawę ośmiu KMO Rak.

KMO w docelowej konfiguracji będzie się składać z ośmiu samobieżnych moździerzy Rak i czterech artyleryjskich wozów dowodzenia – jedne i drugie skonstruowano na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Dodatkowymi komponentami będą dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR) i zaplecze logistyczne, złożone z trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA), jednego artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia (AWRU) i wozu zabezpieczenia technicznego (WZT). Umowa na dostawę dodatkowych komponentów zostanie podpisana później.

