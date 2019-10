Cztery lata temu w wyborach do Parlamentu frekwencja na godz. 12 wyniosła 16,47 proc.

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

"Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 420 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 420 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP według stanu na godz. 12 w dniu 13 października 2019 r., iż liczba osób uprawionych do udziału w wyborach, z których otrzymano dane wyniosła 29 mln 546 tys. 182 osoby. Wydano kart do głosowania 5 mln 359 tys. 654 osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawionych do udziału w tych wyborach" - powiedział zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Dodał, że najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu numer 14 (Nowy Sącz) - 23,32 proc., najniższa zaś w okręgu nr 21 (Opole) - 15,26 proc.

Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30 - wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17.

Najwyższa frekwencja w woj. małopolskim

Najwyższą frekwencję w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu wg stanu na godz. 12 odnotowano w woj. małopolskim - 21,13 proc., a najniższą - 15,26 proc. w woj. opolskim - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Podczas konferencji prasowej zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że według stanu na godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim.

Podczas konferencji prasowej zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że według stanu na godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim. Wyniosła ona 21,13 proc. Drugie miejsce zajęło woj. podkarpackie (20,26 proc.), a trzecie woj. podlaskie (20,19 proc.). Najniższa frekwencja była w woj. opolskim - 15,26 proc., lubuskim - 15,59 proc. i dolnośląskim - 16,34 proc.

Spośród wybranych miast większych najwyższą frekwencję odnotowano w Białymstoku - wyniosła 21,05 proc. "Następna jest Warszawa 20,73 proc. i Bydgoszcz 20,63 proc. Najniższą frekwencję odnotowano w Gdańsku - 13,6 proc., Gorzowie Wielkopolskim - 17,71 proc. i Wrocławiu - 18,33 proc." - mówił Marciniak.

Dodał, że w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Cisna (powiat leski woj. podkarpackie) - 35,91 proc. "Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Krzęcin, powiat choszczeński woj. zachodniopomorskie – 8,35 proc." - podał wiceprzewodniczący PKW.

