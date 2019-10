Unimot uruchomił piątą stację paliw Avia na Ukrainie



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Unimot uruchomił drugą w Kijowie, a piątą na Ukrainie stację paliw pod marką Avia, poinformował prezes Adam Sikorski.

"Nasza druga stacja w Kijowie otwarta!!! Sieć Avia na Ukrainie to 5 stacji paliw, wkrótce następne" - napisał Sikorski na swoim profilu na Twitterze.

Na początku października w rozmowie z ISBnews prezes Unimotu oceniał, że wcześniejsza zapowiedź uruchomienia 15 stacji paliw Avia na Ukrainie do końca 2019 roku jest wciąż realna.

"Osiągnięcie liczby 12-15 działających stacji do końca roku jest wciąż realne" - powiedział wówczas.

Z kolei w odniesieniu do rynku polskiego zapowiedział uruchomienie do końca roku nawet kilkunastu stacji Avia, a na pewno przekroczenie 50.

Wczoraj Unimot poinformował, że po uruchomieniu stacji Avia w Dębnie, drugiej placówki tej sieci w województwie zachodniopomorskim, liczba stacji Avia w Polsce wzrosła do 48 placówek, z czego kilka czeka jeszcze na zakończenie procesu rebrandingu.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)