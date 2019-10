Tauron planuje prace na 80 km sieci dystryb. pod kątem OZE do połowy 2020 r.



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje budowę lub modernizację kolejnych 80 km sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia celem ułatwienia podłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do połowy 2020 r., podała spółka. Inwestycje spółki w sieci dystrybucyjne dofinansowane będą ze środków unijnych.

"Dotychczas spółka wybudowała i zmodernizowała, przy wsparciu środków pomocowych, ponad 176 km sieci elektroenergetycznych SN i nN dla odnawialnych źródeł energii na terenie województwa dolnośląskiego oraz 180 km na terenie województwa małopolskiego. Do połowy 2020 roku planowanych jest kolejnych 80 km na terenie województwa małopolskiego" - czytamy w komunikacie.

"Do naszej sieci dystrybucyjnej przyłączamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy ich więcej niż w całym 2018 roku. To dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wynoszą ponad 1,7 mld zł" - powiedział wiceprezes Taurona Dystrybucji Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

W III kw. 2019 r. spółka podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Modernizacja GPZ Koźle wraz z powiązaniami 110 kV i 15 kV" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę bezzwrotnej dotacji w wysokości 23,6 mln zł. Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zawarto kolejną umowę o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji w wysokości 1,6 mln zł na modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie powiatu bocheńskiego.

Tauron Dystrybucja podpisał już łącznie 46 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 195 mln zł. Są to projekty inwestycyjne mające na celu przede wszystkim osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)