Przypomniała, że zgodnie z umową wykonawca był zobowiązany do zakończenia inwestycji w terminie do 33 miesięcy od podpisania umowy.

„Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy, w tym m.in. liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r.” – podkreśliła.

Wykonawcą obwodnicy Sanoka jest konsorcjum firm z liderem Max Boegl Polska, umowa została podpisana w lutym 2016 r. Jej wartość to niemal 140 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, do czasu budowy obwodnicy nie jest wliczana przerwa zimowa (od 15 grudnia do 15 marca).

Jak poinformowali w środę przedstawiciele wykonawcy zaawansowanie prac drogowych na trasie głównej wynosi niemal 97 proc. Podobnie jak zaawansowanie robót mostowych. Do wykonania pozostało jeszcze jedno rondo, jezdnie dodatkowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne.

Z danych wykonawcy wynika, że z betonu, który został użyty przy budowie obwodnicy można by wybudować 185 sztuk Statuy Wolności.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. Zakładanym efektem jest również zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach krajowych nr 28 i 84. Obwodnica ma też poprawić ruch na tych dwóch trasach. W ciągu doby przez Sanok przejeżdża ok. 25 tys. samochodów.

Początek 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Powstaną w sumie m.in. cztery skrzyżowania jednopoziomowe, osiem mostów, cztery wiadukty i 18 przepustów.(PAP)

autor: Wojciech Huk