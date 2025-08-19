Korzystanie z prywatnego samochodu na rzecz pracodawcy

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, w tym wynagrodzenia i inne wypłaty, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają przychody wyłączone z takiego opodatkowania, czyli wymienione w art. 2 ustawy o PIT, a także przychody przedmiotowo zwolnione od podatku, czyli wskazane w art. 21 ustawy o PIT. Jednym ze zwolnień przedmiotowych określonych w tym przepisie objęto zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. W takim przypadku zwolnienie stosuje się do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kilometrówki, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT).

Jeszcze niedawno organy podatkowe przyjmowały, że w przypadku ryczałtu przekazywanego pracownikowi za używanie przez niego samochodu prywatnego (tzn. niestanowiącego własności pracodawcy) w jazdach lokalnych w celach służbowych, poza kilkoma przypadkami, pracownik zawsze uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Stanowisko takie było od lat prezentowane w interpretacjach podatkowych. Fiskus podkreślał w nich, że zwolnienie to stosuje się jedynie w przypadku pracowników będących: listonoszami, leśnikami, pracownikami socjalnymi i komornikami. Reszta pracowników, jako nieobjęta zwolnieniem od podatku, uzyskuje w tym wypadku przychód do opodatkowania. Jednak jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 17 lipca 2025 r. na interpelację poselską nr 10568 (nr DD3.054.33.2025), odrębne przepisy, do których odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT, to również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że nie rozwiązuje to problemu samochodów elektrycznych - przewiduje ono bowiem dokonanie zwrotu kosztów jedynie w odniesieniu do pojazdów o napędzie spalinowym, uzależniając jego wysokość od pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego. To zaś oznacza, że zwrot kosztów używania samochodu elektrycznego należy opodatkować. W interpelacji wskazano jednak, że mając na uwadze konieczność pilnego wprowadzenia niezbędnych zmian w art. 34a ustawy o transporcie drogowym, we wskazanym wyżej zakresie, podjęto decyzję o włączeniu przedmiotowych regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18).