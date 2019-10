"Aktualnie prowadzonych jest w Polsce wiele inwestycji w lądowe farmy fotowoltaiczne. Jednakże, zapoczątkowane przez nas zagospodarowanie zbiorników wodnych otwiera nowe możliwości na zwiększenie produkcji energii odnawialnej w miksie energetycznym. Grupa Energa po raz kolejny wytycza nowy trend w krajowej energetyce. Złożeniem wniosku do NFOŚiGW rozpoczęliśmy pierwszy etap wdrażania innowacyjnej instalacji PV na wodzie. W sierpniu ubiegłego roku zapowiadaliśmy, że jeśli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące, to przystąpimy do realizacji tego projektu na większą skalę. I teraz dotrzymujemy słowa. To już kolejna innowacja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, której jesteśmy pionierami na skalę krajową" - powiedział prezes Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Energa OZE - spółka zależna Energi - rozpoczęła w sierpniu 2018 r. pilotaż tego rozwiązania. Wersja testowa pływających paneli potwierdziła, że zastosowanie tej technologii w polskich warunkach pozwala zwiększyć ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, pomimo tego, że warunki atmosferyczne w naszym kraju różnią się znacznie od regionów, w których PV na wodzie były dotąd stawiane - m.in. w Chinach, Korei Południowej czy Japonii.

"Warto również dodać, że panele na wodzie rozwiązują problemy typowe dla fotowoltaiki. Mowa tu m.in. o wzroście temperatury ogniw oraz zabrudzeń osadzających się na ich powierzchni. Umieszczenie instalacji na wodzie pozwala na lepsze chłodzenie modułów PV, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie ich sprawności. Ponadto, nad zbiornikami wodnymi unosi się o wiele mniej kurzu i pyłów. Dzięki temu, moduły w mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu" - podkreślono w materiale.

Energa OZE złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wsparcie w ramach programu "Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce". Pozwoli to na skorzystanie z preferencyjnej pożyczki, która będzie stanowić dźwignię finansową, co, z kolei dodatkowo korzystnie wpłynie na rentowność planowanej inwestycji.

"Złożyliśmy wniosek w ramach fazy W - czyli wdrożenia innowacyjnego rozwiązania w polskiej gospodarce. Planowana inwestycja pływającej instalacji fotowoltaicznej powstanie na zbiorniku wodnym w miejscowości Łapino - tam gdzie odbywał się pilotaż" - powiedział prezes Energa OZE Piotr Meler.

Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW. W najbliższym czasie planowane jest zaimplementowanie wypracowanej technologii na kolejnych zbiornikach wodnych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

