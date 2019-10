"Siły tureckie przestrzegają całkowicie porozumienia" wynegocjowanego w czwartek z USA - zadeklarowało w komunikacie ministerstwo obrony Turcji. "Jednak pomimo tego terroryści (tak Turcja określa siły kurdyjskie-przyp.PAP) przeprowadzili łącznie 14 ataków w ciągu ostatnich 36 godzin" - podano.

Ministerstwo sprecyzowało, że 12 ataków przy użyciu broni ciężkiej, w tym rakiet, miało miejsce w przygranicznym syryjskiim mieście Ras al-Ajn, jeden w Tall Abjad i jeden z w regionie Tal Tamr.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł w piątek, że turecka ofensywa na północnym wschodzie Syrii zostanie wznowiona we wtorek wieczorem, jeśli do tego czasu siły Kurdów syryjskich nie wycofają się z regionu, gdzie Turcy chcą utworzyć "strefę bezpieczeństwa". W planowanej "strefie bezpieczeństwa" na północnym wschodzie Syrii Turcja zamierza utworzyć 12 posterunków obserwacyjnych.

Erdogan uważa, że "strefie bezpieczeństwa" będzie można osiedlić 2 miliony syryjskich uchodźców, jeśli do jej obszaru włączone zostaną miasta Dajr az-Zaur i Ar-Rakka. W Turcji przebywa obecnie ok. 3,6 mln Syryjczyków, którzy uciekli tam przed konfliktem zbrojnym we własnym kraju.

