Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Enea Operator zrealizowała projekt, którego celem było ograniczenie strat mocy i energii transformatorach, podała spółka. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu obliczeniowego, możliwy ma być najbardziej optymalny dobór transformatorów do warunków obciążenia sieci średniego i niskiego napięcia.

Straty w transformatorach wynikają głównie z niedopasowania mocy urządzenia do rzeczywistego obciążenia sieci. Dzieje się tak na skutek niewielkiej ilości dostępnych danych, na podstawie których dobierane były transformatory w stacjach transformujących średnie napięcie na niskie (SN/nN), poinformowano.

Algorytm obliczeniowy, opracowany dzięki projektowi, będzie dokonywał kompleksowej analizy obciążenia sieci na podstawie danych pozyskanych z wielu źródeł. Wśród nich są elementy inteligentnej sieci, jak liczniki bilansujące i system informacji geograficznej (GIS). Algorytm będzie brał pod uwagę również prognozy wzrostu zapotrzebowania na moc i produkcję energii z OZE, a także korzystał z informacji pogodowych IMGW. W wyniku kompleksowej analizy, program przedstawi rekomendację optymalnego doboru transformatora do rzeczywistej ilości dystrybuowanej energii elektrycznej w określonym miejscu sieci Enei Operator, wynika z komunikatu.

"Efekty realizacji projektu przyczyniają się do redukcji strat oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Opracowany algorytm wpłynie na ograniczenie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją transformatorów. Oprócz doboru najlepszych oraz najbardziej wydajnych transformatorów w danych lokalizacjach, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę efektywności pracy sieci dystrybucyjnej co w konsekwencji prowadzi do obniżenia emisji CO2 do atmosfery" - powiedział wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki Wojciech Drożdż, cytowany w komunikacie.

Praca nad realizacją projektu trwała od czerwca 2018 r. i była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Algorytm zostanie wdrożony w centralnym systemie pomiarowym Enei Operator. Takie rozwiązanie pozwoli naszym służbom technicznym na bieżąco dostarczać dane do algorytmu oraz prowadzić nadzór nad prawidłową pracą jednostek transformatorowych" - dodał dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator Grzegorz Marciniak.

Projekt został zrealizowany we współpracy Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową oraz Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator z Politechniką Poznańską, pełniącą rolę partnera naukowego i podwykonawcy przedsięwzięcia.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)