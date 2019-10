Sonka zadebiutuje w środę na NewConnect



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Sonka zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 23 października, podała spółka.

"Debiut na rynku NewConnect to przełomowy krok w rozwoju naszej spółki. Dołączenie do grona firm publicznych to zwieńczenie miesięcy wzmożonej pracy nad projektami, które mamy nadzieję już niebawem zaprezentować. Wierzę, że nasze gry wzbudzą zainteresowanie zarówno fanów gier na Nintendo Switch, ale także inwestorów. Razem z Bartoszem Moniewskim, wiceprezesem zarządu, jesteśmy dużymi fanami Nintendo. Sam posiadam ponad 150 gier na Switcha, z których ukończyłem ponad 100. Dzięki dobrej znajomości rynku, a jednocześnie będąc odbiorcami naszych docelowych gier, jesteśmy w stanie tworzyć doświadczenie 'uszyte na miarę' dla społeczności Nintendo. Wiemy, na co zwracają uwagę fani Switcha i będziemy tworzyć nasze gry w oparciu o doświadczenie w tym zakresie" - powiedział prezes Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

Sonka w najbliższych miesiącach planuje kilka premier tytułów, dedykowanych japońskiej konsoli. Wśród nich będą m.in. "Mars Power Industries", "Hamster Bob", "BE-A Walker" czy "Unlucky Seven". Studio w dalszym ciągu zamierza rozwijać projekty mobilne, przeglądarkowe i planszówki z portfolio Astro Bears, którego jest producentem. Nie wyklucza także kontynuacji tego tytułu, podano również.

"Nasza strategia koncentruje się na trzech głównych obszarach, w obrębie których działamy. Portujemy i wydajemy gry indie na Nintendo Switch oraz gry na zlecenie. Rozwijamy także duże własne produkcje, m.in. takie, jak Astro Bears. Za tym wszystkim stoi doświadczony i zaangażowany zespół, który z powodzeniem wdraża kolejne projekty" - dodał Sankowski.

W minionym roku Sonka przeprowadziła prywatną emisję po cenie 4,5 zł za akcję. W związku z dobrą sytuacją finansową, studio nie planuje w najbliższym czasie kolejnej emisji. Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 16 mln zł. Blisko 74% akcji spółki objętych jest lock-up-em, przypomniano.

Sonka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania (przerabiania gry z jednej platformy na inną) gier na konsole oraz produkcjach własnych gier. Spółka została założona w sierpniu 2017 r. przez: Rafała Sankowskiego, Bartosza Moniewskiego oraz spółki PlayWay i QubicGames.

(ISBnews)