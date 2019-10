Zmiany związane są z przyjętą latem nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy okazji której zmieniono także Prawo o ruchu drogowym - zwraca uwagę w środowym wydaniu "Puls Biznesu".

Jak zwraca uwagę "PB", do Polski sprowadza się rocznie ok. 1 mln samochodów, a kolejne 1,5-2,5 mln sprzedawanych jest w kraju, z czego ponad połowa - przez pośredników. Tylko niewiele samochodów udaje się im sprzedać w mniej niż 30 dni - średnia to trzy miesiące. "Wszystkie pozostałe pośrednik będzie więc musiał zarejestrować na siebie. Z tym wiąże się szereg komplikacji" - pisze gazeta. Chodzi m.in. o konieczność trzykrotnego odwiedzenia wydziału komunikacji.

"Przedstawiciele branży komisowej ostrzegają, że wydłużone kolejki mogą też uderzyć w innych petentów wydziałów komunikacji" - zauważa "PB", dodając, że nowe przepisy zwiększą też szarą strefę

