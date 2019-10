Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wartości 20 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Proces był bardzo skomplikowany. To była wielowymiarowa, duża restrukturyzacja finansowa i operacyjna. Emisja akcji okazała się dużym sukcesem, większym niż się spodziewaliśmy. Przed nami tylko oficjalna rejestracja tych papierów. Mamy możliwość emisji obligacji, jest na to pomysł i cały proces jest przygotowywany" - powiedział prezes Marcin Lewandowski podczas konferencji prasowej.



"We wszystkich nowych i starych instrumentach finansowych mamy ok. 1,2 mld zł finansowania, co daje możliwość spokojnego uczestniczenia w kolejnych przetargach, których mamy na rynku wiele. Mamy możliwość zdrowego i terminowego realizowania podpisanych kontraktów, ale i patrzenia w przyszłość, rozwijania tej firmy. Grupa jest finansowo stabilna, zatrudnieni nie muszą się obawiać o pracę" - dodał prezes.



Wiceprezes i dyrektor finansowy Paweł Nogalski wyjaśnił, że w kwocie 1,2 mld zł finansowania mieści się 120 mln zł utrzymanych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów, blisko 60 mln zł z podniesienia kapitału i 850 mln zł gwarancji.



"Bardzo istotnym komponentem jest podniesienie kapitału. Złożyliśmy dokumenty w sprawie jego rejestracji, to powinno się stać w ciągu miesiąca, choć jest to niezależne od spółki" - podkreślił Nogalski.



"Obligacje zamienne na akcje to kolejny instrument finansowania. ARP byłaby skłonna do ich objęcia na warunkach, które będziemy jeszcze doprecyzowywać, zaś cały mechanizm musi jeszcze uzyskać akceptację walnego zgromadzenia" - dodał dyrektor finansowy. Zarząd, pytany o możliwą wartość tej emisji, wskazał kwotę 20 mln zł.



Zarząd poinformował także, że spółka jest na etapie procedowania roszczeń sądowych na zakończonych kontraktach, których wartość przypadająca na grupę to ok. 120 mln zł. Spółka liczy na odzyskanie z nich co najmniej 30-55 mln zł najpóźniej w I kw. 2020 r.



Trakcja szacuje też swoje roszczenia waloryzacyjne na nie więcej niż 300 mln zł w skali wszystkich kontraktów drogowych i kolejowych w Polsce. Zastrzega jednak, że ich egzekwowanie będzie długotrwałym, kilkuletnim procesem.

Zarząd przypomniał, że wartość portfela zamówień grupy (bez konsorcjantów) wynosiła ponad 2,3 mld zł na koniec I półrocza br. Ponadto od tego czasu spółka podpisała kontrakty za blisko 1,1 mld zł.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)