PKN Orlen: Na stacjach w Polsce działa 26 ładowarek do samochodów elektrycznych



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Na stacjach PKN Orlen w Polsce działa na chwilę obecną 26 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych o mocy 50 kW i 100 kW, poinformował członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji planu instalacji 150 ładowarek na stacjach w Polsce. Obecnie mamy ich 26, o mocy 50 kW i 100 kW, a kolejne są w realizacji" - powiedział Leszczyński na konferencji prasowej.

PKN Orlen informował wcześniej, że w pierwszym etapie programu pilotażowego, do końca 2019 roku, chce zainstalować na stacjach Orlen w Polsce 50 punktów ładowania, a docelowo ich liczba miałaby wzrosnąć do 150.

"Z kolei w Czechach mamy obecnie 17 ładowarek, ale również chcemy, żeby było ich więcej" - dodał Leszczyński.

Niedawno Orlen informował także o uruchomieniu dwóch pierwszych szybkich ładowarek 100 kW na stacjach Star w Berlinie i planach uruchomienia kolejnych dwóch w tym kraju.

"W przyszłości chcemy także oferować na stacjach w Polsce takie paliwa jak CNG i wodór. Obecnie CNG dostępny jest na 43 stacjach Benzina w Czechach" - powiedział Leszczyński.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)