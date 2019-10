Synthos przenosi dane do chmury dzięki wdrożeniu systemu SAP HANA



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Synthos - dążąc do zwiększenia możliwości produkcyjnych - zdecydował się na wdrożenie nowego systemu ERP – SAP HANA w chmurze obliczeniowej Polcom, podano w komunikacie.

"Zarządzanie przedsiębiorstwem w rozproszonej strukturze jest niemałym wyzwaniem. W ramach usystematyzowania tego procesu poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na zachowanie odpowiedniej wydajności i zakładało przewidywalny model kosztowy. Ważne też, żeby płynnie działało niezależnie od lokalizacji. Rozwiązaniem dla nas okazał się nowy system SAP HANA w chmurze obliczeniowej Polcom" – powiedział CIO w Synthos Dominik Micuła, cytowany w komunikacie.

SAP HANA to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ERP, działający w tzw. "in memory". Oznacza to, że przetwarzanie danych wykonywane jest w pamięci operacyjnej RAM. To z kolei powoduje wysokie wymagania dla architektury IT oraz konieczność certyfikacji SAP. Stąd konieczne było zastosowanie odpowiedniej infrastruktury, to znaczy cloud computingu, wskazano w informacji.

"Kluczowym elementem była wiedza Polcom na temat zaprojektowania odpowiedniego środowiska cloudowego, spełniającego restrykcyjne wymogi SAP. Certyfikowane środowisko informatyczne zostało przygotowane zgodnie z wymogami oraz według konkretnych wytycznych projektowych firmy Synthos" – dodał dyrektor handlowy w Polcom Mariusz Juranek, cytowany w komunikacie.

W efekcie, wdrożenie systemu opartego na chmurze pozwoliło na usprawnienie w Synthos zarówno procesów biznesowych, jak i przyniosło liczne korzyści związane z jego rozwojem.

"Cloud computing nie tylko pozwolił odciążyć firmę w kwestii utrzymania i serwisu infrastruktury informatycznej. Zyskaliśmy także wiele cennego czasu, który możemy przeznaczyć na budowanie przewag konkurencyjnych i wsparcie dla biznesu. Rozwiązanie dało nam też wiele miejsca do rozbudowy kompetencji wewnętrznych, kluczowych dla rozwijającego się, innowacyjnego przedsiębiorstwa jakim jesteśmy" – dodał Micuła.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych – zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii – oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

