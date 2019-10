Spółka Marvipolu sprzedała udziały PDC Industrial Center 92 za 3,11 mln euro



Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipolu, PG Dutch Holding I z siedzibą w Amsterdamie, Hermes Platinum z siedzibą w Warszawie oraz Hermes Logistics z siedzibą w Warszawie zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income PLC przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 92, która zrealizowała projekt magazynowy "Panattoni Park Warsaw VII" w miejscowości Moszna Parcele, podał Marvipol. Wartość zbywanych udziałów należących do Marvipol Logistics to 3,11 mln euro.

"Przedmiotem umowy jest przeniesienie na rzecz nabywcy [...] prawa własności wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki, w tym 46 udziałów stanowiących 46% kapitału zakładowego spółki należących dotychczas do Marvipol Logistics" - czytamy w komunikacie.

Ustalona przez zbywców i nabywcę na kwotę 3,11 mln euro wstępna cena sprzedaży udziałów będących w posiadaniu Marvipol Logistics może ulec istotnym zmianom, po dokonaniu ostatecznej wyceny aktywów projektu, pomniejszonych o zobowiązania, która nastąpi do 20 kwietnia 2020 roku oraz po rozliczeniu kwot zatrzymania do 26 października 2024 roku, zastrzeżono.

Marvipol wchodzi w skład grupy kapitałowej Marvipol Development, która jest ostatecznie kontrolowana przez osobę fizyczną. Grupa Marvipol, poprzez spółki celowe, prowadzi m.in. działalność deweloperską w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym oraz magazynowym. W ramach segmentu mieszkaniowego Grupa Marvipol realizuje zarówno wieloetapowe inwestycje, jak i mniejsze, kameralne projekty, skupiając działalność przede wszystkim w Warszawie, a od 2017 roku rozwijając także działalność w Gdańsku. W segmencie magazynowym, Grupa Marvipol współpracuje z Grupą Panattoni, wspólnie realizując projekty magazynowe w różnych częściach Polski.

