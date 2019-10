Wizz Air lata z Szyman do Bremy dwa razy tygodniowo: w środy i niedziele. Jest to trzecia trasa, jaką Wizz Air uruchamia z lotniska w Szymanach - od 2016 roku linia ta realizuje loty do Londynu, wcześniej uruchomiła połączenie z Dortmundem w Niemczech.

Brema jest miastem położonym w północnych Niemczech. Przedstawiciele przewoźnika i władze lotniska liczą na to, że z lotów będą korzystali m.in. dawni mieszkańcy Warmii i Mazur, którzy przed laty wyjechali do Niemiec.

Obecnie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury realizowane są połączenia do Londynu (lotniska Stansted i Luton), Dortmundu, Lwowa i Krakowa. Na lotnisku działa trzech przewoźników: LOT, Wizz Air i Ryanair.

Jak informował wcześniej prezes portu Olsztyn Mazury w Szymanach Tomasz Kądziołka, największe obłożenie, sięgające ponad 80 proc., notują loty do Dortmundu w Niemczech.

Lotnisko w Szymanach realizuje również loty o statusie "head"; z portu tego korzysta także amerykańska armia. Władze lotniska podkreślały wielokrotnie, że jego znaczenie militarne rośnie.

Lotnisko w Szymanach działa od początku 2016 roku, powstało w miejscu dawnego lotniska wojskowego. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska