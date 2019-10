Scope Fluidics ma umowę z EASME wartą 1,93 mln euro dot. projektu BacterOMIC



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podpisała umowę z Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej (EASME) na dofinansowanie projektu BacterOMIC z europejskiego programu SME Instrument (Horyzont 2020) o wartości 1,93 mln euro na dalsze prace badawczo-rozwojowe w projekcie, którego celem jest stworzenie urządzenia oferującego najbardziej kompleksową i precyzyjną ocenę lekowrażliwości bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki, podała spółka.

"Wzmocnienie kapitałowe pozyskane ze środków unijnych przy obecnej fazie rozwoju systemu BacterOMIC znacząco przyśpieszy prace nad produktem. W ciągu kilku tygodni od podpisania umowy powinniśmy otrzymać pierwszą transzę środków, która będzie stanowić blisko połowę kwoty przyznanego grantu. To dla nas istotny zastrzyk gotówki na inwestycję w BacterOMIC. Kolejne transze będą wypłacane po weryfikacji zakończonych etapów prac. Przewidywany termin zakończenia projektu to połowa 2021 r." - powiedział członek zarządu Scope Fluidics Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Harmonogram w ramach projektu BacterOMIC zakłada uzyskanie gotowości do industrializacji systemu w IV kw. 2019 r, podano także.

"W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r. Wówczas planowana jest jego komercjalizacja" - czytamy dalej.

Projekt BacterOMIC ma być odpowiedzią na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)