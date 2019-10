CD Projekt udostępnił grę 'Gwint' na platformie iOS



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - CD Projekt udostępnił dziś grę "Gwint" na platformie iOS - gracze mogą pobrać tytuł za darmo z Apple App Store, poinformowała spółka.

"Wersja 'Wiedźmińskiej gry karcianej' na iOS posiada wszystkie funkcjonalności dostępne w wersji PC tytułu oraz sterowanie przystosowane do możliwości ekranów dotykowych. Korzystanie z tego samego konta GOG do gry w 'Gwinta' na iOS oraz PC pozwoli synchronizować postępy, kolekcje oraz zakupione przedmioty pomiędzy obiema wersjami. Wersja mobilna tytułu umożliwia również rywalizację międzyplatformową z osobami grającymi na PC oraz konsolach" - czytamy w komunikacie.

"Gwint" to dynamiczne, pełne intryg karciane starcia potężnych armii wiedźmińskiego świata, gdzie o zwycięstwie decyduje nie tylko szczęście, ale przede wszystkim umiejętności gracza: intuicja, improwizacja i taktyczne konstruowanie własnej talii. W czasie trzech rund, gracze walczą o zwycięstwo mając do dyspozycji potężnych bohaterów, mistyczne zaklęcia i sprytne zagrania, które mogą przechylić szalę zwycięstwa, podano także.



"Gwint" jest dostępny na iOS, PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Studio pracuje obecnie nad wersją gry na platformę Android - jej premiera zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2020 r.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)