Bezpieczna infrastruktura 5G jako podstawa cyfrowej transformacji

Zagadnienia związane z aspektami wdrożenia sieci piątej generacji są szczególnie istotne z uwagi na ostatnie wydarzenia na arenie geopolitycznej. W ostatnich miesiącach USA podpisało wspólne deklaracje ws. budowy sieci 5G z Polską i Rumunią, a podobny dokument zostanie podpisany również przez Estonię. Dodatkowo, podczas pierwszego dnia CYBERSEC Forum w Katowicach, firmy Cisco, Ericsson i Nokia podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienia na rzecz cyberbezpieczeństwa. „Zależy nam na tym, abyśmy razem wykorzystywali wiedzę, którą mają poszczególne firmy, po to, aby zapewnić nam jeszcze większy poziom cyberbezpieczeństwa” – powiedział Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

O przyszłości sieci 5G dyskutowali przedstawiciele USA, Polski i Unii Europejskiej, m.in. Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Robert L. Strayer, Zastępca Asystenta Sekretarza Stanu ds. Cyfrowych i Komunikacji Międzynarodowej oraz Polityki Informacyjnej w Departamencie Stanu USA, czy Jakub Boratyński, Kierownik Działu Cyberbezpieczeństwa i Polityki Prywatności Cyfrowej Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej. Sektor prywatny reprezentował Ulf Pehrsson, wiceprezes Ericsson odpowiedzialny za relacje z rządem i przemysłem oraz gen. Włodzimierz Nowak, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością w T-Mobile Polska.

„Większość państw członkowskich ma podobną wizję związaną z rozwojem sieci 5G, jednak przedstawiają znacząco odmienny poziom stanu prawnego i infrastruktury. Chcielibyśmy zrównoważyć nasze ambicje, by Europa stała się jednorodnym rynkiem cyfrowym, dlatego też musimy wypracować te same standardy w zakresie infrastruktury. Należy również wziąć pod uwagę krajowy punkt widzenia i zadbać o to, aby działanie sieci nie było zależne tylko od jednego dostawcy. Na tym polu potrzebna jest większa dywersyfikacja” – mówił Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

źródło: Materiały Prasowe

Prelegenci panelu przedstawili swoje zalecenia dotyczące kluczowej roli Unii Europejskiej w procesie wdrażania sieci 5G, podkreślili znaczenie harmonizacji podejść do identyfikacji zagrożeń oraz związanych z tym działań zaradczych, a także wskazali na konieczność solidarnego podejścia do problemu. „Wszystkie elementy sieci mogą być potencjalnie zagrożone. USA korzysta z usług tylko zaufanych partnerów, takich jak: Samsung czy Ericsson. Wprowadzimy dodatkowe wymogi oraz będziemy identyfikować partnerów, którzy mogą stanowić zagrożenie” – podkreślił Robert L. Strayer, Zastępca Asystenta Sekretarza Stanu ds. Cyfrowych i Komunikacji Międzynarodowej oraz Polityki Informacyjnej w Departamencie Stanu USA.

W „Strefie 5G” na towarzyszących wydarzeniu targach CYBERSEC EXPO firma Ericsson po raz pierwszy zaprezentowała wyprodukowane w Polsce komponenty sieci nowej generacji „5G made in Poland”. Swoje rozwiązania przedstawiła również Nokia, która w ostatnich dniach rozpoczęła w Lublinie testy sieci piątej generacji opartej na sprzęcie dostarczonym przez fińskiego producenta. Obie firmy, a także Cisco, podpisały dzisiaj z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienia na rzecz cyberbezpieczeństwa.

