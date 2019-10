Grupa Lotos: Wydobycie węglowodorów spadło r: r do 1,64 mln boe w III kw. 2019 r.



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Łączne wydobycie ropy i gazu przez Grupę Lotos w III kw. br. wyniosło 1,64 mln boe wobec 1,72 mln boe kwartał wcześniej i 1,62 mln boe rok wcześniej, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie Grupy Lotos w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło 17 796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w III kw. br. wobec 17 647 boed rok wcześniej.

"Na wielkość wydobycia w III kw. wpływ miał zarówno postój remontowy (20 czerwca - 27 lipca) operującej na złożu B8 platformy Lotos Petrobaltic, jak i zaplanowane postoje produkcyjne w sierpniu: 10-dniowy postój w obszarze Sleipner oraz 5-dniowy postój w obszarze Heimdal. W połączeniu z trudną sytuacją makroekenomiczną dla tego segmentu (spadek cen gazu o 60% r/r), przełożyło się to na słabsze jego wyniki. Wydobycie osiągnęło poziom 1,64 mln boe (-4,7% kw/kw), a przychody ze sprzedaży wyniosły 0,24 mld zł (-23,5% kw/kw)" - czytamy w komunikacie.

Wydobycie ropy naftowej sięgnęło 8 139 boed w III kw. br. (wobec 8 162 boed rok wcześniej), a gazu ziemnego - 9 657 boed (wobec 9 486 boed), podano w prezentacji.

Wydobycie w Norwegii wyniosło w III kw. br. 1,21 mln boe (wobec 1,12 mln boe rok wcześniej), w Polsce - 0,37 mln boe (wobec 0,43 mln boe rok wcześniej), a na Litwie - 0,06 mln boe (wobec 0,07 mln boe rok wcześniej), podano w raporcie kwartalnym.

W okresie I-III kw. 2019 r. średnie dzienne wydobycie Grupy Lotos w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło 19 053 boed wobec 20 405 boed rok wcześniej.

Spółka podkreśliła, że uruchomienie wydobycia węglowodorów ze złoża Utgard w Norwegii nastąpiło ok. 3 m-ce szybciej niż zakładał harmonogram.

W III kw. br. koszt wydobycia w Polsce wynosił 34 USD/ boe, w Norwegii - 10 USD/ boe, a na Litwie - 19 USD/ boe, podano także w prezentacji.

W III kw. 2019 r. spółka Lotos Petrobaltic kontynuowała wydobycie węglowodorów ze złóż B3 i B8 na Morzu Bałtyckim. Wydobycie na drugim z nich realizowano przy wykorzystaniu platformy Lotos Petrobaltic.

"Docelowo zadanie to przejmie przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne platforma Petrobaltic, która w ubiegłym tygodniu przeszła skomplikowaną i wymagającą ogromnej precyzji operację pozycjonowania na złożu B8" - zapowiedziała spółka.

Pod koniec września do Gdańska dotarła nowa platforma wiertnicza Giant, zakupiona przez Lotos Petrobaltic od firmy Maersk w czerwcu 2019 r.

"Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do recertyfikacji oraz przeszkoleniu załogi, jednostka rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich Lotosu. Może ona wykonywać odwierty do głębokości 25 000 stóp (7 620 m). Pierwszym jej zadaniem będzie wykonanie rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wolumenu wydobycia węglowodorów. Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych planowane jest w IV kw. 2019 r." - czytamy dalej w komunikacie.

W III kw. 2019 r. Lotos Exploration & Production Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat z dotychczasowych złóż, a także z uruchomionego złoża Utgard. Kontynuowano prace inwestycyjne związane z realizacją projektu zagospodarowania złoża Yme, a także przygotowania do zagospodarowania złóż Trell i Trine.

"W obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA) zakończono wiercenie odwiertu poszukiwawczego Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość szacuje się na poziomie ok. 80-200 mln boe (udział Lotos wynosi 9,74%), czynią je największym odkryciem węglowodorów na Szelfie Norweskim w 2019 r. W następnym roku zaplanowano dokonanie pierwszego odwiertu rozpoznawczego w celu precyzyjnego określenia potencjału zasobowego" - napisano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)