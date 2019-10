Rafako liczy na kontrakty związane z modernizacją małych ciepłowni węglowych



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Rafako liczy na pozyskanie kontraktów związanych z oczekiwanymi projektami modernizacyjnymi w mniejszych ciepłowniach, które będą musiały przejść na paliwo gazowe lub unowocześnić obecne węglowe instalacje, poinformowała ISBnews.TV wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"Jest cały obszar ciepłownictwa - niekonieczne tego dużego, systemowego, ale mniejszych ciepłowni, które w jakiś sposób będą musiały dokonać wyboru - albo przejdą na droższe paliwo, jednocześnie inwestując w nowe moce gazowe, albo będą modernizować swój obecny park małych ciepłowni węglowych. I tutaj wydaje nam się, że będziemy mieli ciekawą odpowiedź dla mniejszych jednostek - z punktu widzenia zarówno ekonomicznego, jak i z punktu widzenia czasu potrzebnego na wykonanie niezbędnych modernizacji" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews.TV.

Jej zdaniem, bardzo ciekawym obszarem są też tzw. instalacje termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarnie.

Wiceprezes przypomniała, że kończy się duży program modernizacji polskiej energetyki. Wskazała, że Rafako - jako generalny wykonawca bloków energetycznych - posiada technologie nie tylko w obszarze węgla, ale też w obszarze innych paliw energetycznych. Stosowane technologie dają niższą emisyjność i wyższą sprawność bloków energetycznych.

"Jeśli chodzi o energetykę węglową, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ostatnio ukończone inwestycje, czy ostatnie modernizacje, które doprowadzają polską energetykę do stanu, w którym będzie mogła funkcjonować w nowych normach emisyjnych, w nowych BAT-ach po 2021 r. też będzie powodowało, że ten sektor prawdopodobnie nie zakończy inwestycji, zwłaszcza w obszarze modernizacji i dostosowania do coraz bardziej zaostrzających się norm emisyjnych. Zakładamy więc, że inwestycje w obszarze ochrony środowiska będą cały czas przez naszych klientów kontraktowane" - stwierdziła Wasilewska-Semail.

Wcześniej w październiku Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła inwestycję w budowę bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MW w Elektrowni Opole - Rafako było w składzie konsorcjum realizującego ten projekt. Obecnie Rafako uczestniczy w budowie bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie dla Taurona Polskiej Energii - termin jego oddania do eksploatacji to najpóźniej 31 stycznia 2020 r.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)