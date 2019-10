Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I kwartału 2020 r.

"Zamiarem spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej [...] denominowanej w PLN, o wartości do 1 mld zł lub emisji obligacji denominowanych w PLN o wartości nominalnej do 1 mld zł. Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie.

Działania będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na nowe obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji nowych obligacji, umożliwiających zarządowi spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu emisji obligacji, podano także.

"Intencją spółki jest pozyskanie finansowania w postaci nowego kredytu lub przeprowadzenie emisji nowych obligacji w ramach programu do końca pierwszego kwartału 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości uzyskania odpowiednich warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu lub występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

Ostateczna decyzja dotycząca pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez zarząd spółki, podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)