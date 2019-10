Santander BP: Ubytek wyniku odsetkowego może sięgnąć 60-70 mln zł w IV kw.



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska szacuje, że orzeczenie tzw. małego TSUE - tj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zwrotu części prowizji od wcześniej spłaconego kredytu konsumpcyjnego spowoduje ubytek wyniku odsetkowego grupy w IV kwartale na łącznym poziomie ok. 60-70 mln zł, wynika z wypowiedzi członka zarządu Macieja Relugi.

"Wpływ na sam Santander Bank Polska w czwartym kwartale to ok. 20 mln zł, a na Santander Consumer Bank 40-50 mln zł" - powiedział Reluga podczas konferencji.

"To jest [ taka kwota ubytku] tylko wtedy, gdy nie podejmiemy żadnych działań. W tej chwili pracujemy z kolegami z SCB i myślimy, w jaki sposób skompensować część tego ubytku wyniku. To jest nadal atrakcyjny rynek [kredytów konsumpcyjnych], ale musi dostosować się do nowej sytuacji" - dodał prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

Wynik z tytułu odsetek grupy Santander Bank Polska wyniósł 1 701 mln zł w III kw. i był wyższy o 17% r/r / oraz o 5% w ujęciu kwartalnym, w tym wynik odsetkowy Santander Consumer Banku sięgnął 409 mln zł w III kw. wobec 380 mln zł rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)