USA: Plan opieki zdrowotnej senator Warren

Źródło: PAP

Elizabeth Warren, znajdująca się w czołówce demokratycznych kandydatów do prezydentury, przedstawiła swój plan powszechnej opieki zdrowotnej pod nazwą "Medicare for All" (Medicare dla wszystkich). Ma on kosztować rząd federalny ok. 20,5 bln dolarów w ciągu 10 lat.