PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" ocenił, że cena 6,95 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL), odpowiada wartości godziwej spółki, podało PHZ "Baltona". Ponadto stwierdzono, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe dla spółki oraz wzywającego.

"W opinii zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe dla spółki oraz wzywającego. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej wzywający udzielił spółce finansowania poprzez objęcie obligacji serii A i serii B o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, przy czym kwota 130 mln zł zostanie przekazana do dyspozycji spółki wyłącznie w przypadku uzyskania przez wzywającego zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na przejęcie spółki (do tego czasu środki te znajdują się na bankowym rachunku zastrzeżonym, tzw. escrow account), poprawiając w znaczący sposób sytuację finansową spółki. Dlatego zarząd postrzega wzywającego jako wartościowego partnera strategicznego, który będzie w stanie zapewnić spółce stabilną sytuację finansową. Spółka będzie miała także możliwość wykorzystania synergii wynikających z wejścia w skład grupy kapitałowej wzywającego, mających istotny wpływ na dalszy rozwój spółki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, tj. 11 256 577 akcji wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 0,25 zł każda, przypomniano.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)