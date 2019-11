Sprawa państwa Dziubaków odroczona: do sprawy przystąpił RPO

Źródło: PAP

Do 3 stycznia 2020 r. sąd odroczył sprawę o unieważnienie kredytu frankowego państwa Dziubaków, w której wysłano zapytania do TSUE. Powodem odroczenia jest przystąpienie do sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich.