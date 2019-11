Pekao: Dyskusje z audytorami dot. wyroku tzw. dużego TSUE potrwają do końca roku



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao ocenia, że rozmowy z audytorami dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) będą trwały do końca bieżącego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

"Myślę, że do końca roku będą trwały dyskusje z audytorami. Wydaje się, że ten wyrok niewiele zmienia od strony prawnej, ale szum medialny może powodować inne zachowania klientów niż dotychczas" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że z punktu widzenia Pekao portfel frankowy jest mały - stanowi 2% sumy bilansowej, tj. niecałe 3 mld zł.

"To jest portfel denominowany nie indeksowany. To powoduje diametralnie inne ryzyka tego portfela od tego, które widać w sektorze" - podkreślił wiceprezes.

Bank podał dziś w raporcie kwartalnym, że będzie monitorował wpływ orzeczenia TSUE na kierunek podejmowanych przez polskie sądy decyzji oraz praktykę rynkową i zachowania kredytobiorców oraz dokonywał na bieżąco oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do przedmiotowych kredytów hipotecznych.

Według stanu na 30 września br., Pekao miał 130 otwartych spraw sądowych przeciwko bankowi dotyczących kredytów w CHF o łącznej wartości przedmiotu w kwocie 40 mln zł, w tym 1 sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do CHF.

