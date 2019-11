Bank Pekao liczy na zneutralizowanie wpływu tzw. małego TSUE w ciągu 3 lat



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao liczy, że wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego (tzw. małe TSUE) na wyniki banku zostanie "w pełni zneutralizowany w ciągu 3 lat", podało Pekao w prezentacji wynikowej.

Wpływ tego orzeczenia na Pekao szacowany jest na ok. 50 mln zł w 2019 r. i poniżej 100 mln zł w 2020 r., podano w prezentacji.

W dniu 11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-383/18 dotyczącej pytań prejudycjalnych odnoszących się do prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

"Biorąc pod uwagę powyższe, bank dokonał oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów i na dzień 30 września 2019 roku utworzył rezerwę w łącznej kwocie 29,1 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wpływ wyroku TSUE dotyczącego kredytów CHF - do ustalenia, podano także w prezentacji.

"Bank będzie monitorował wpływ orzeczenia TSUE na kierunek podejmowanych przez polskie sądy decyzji oraz praktykę rynkową i zachowania kredytobiorców oraz dokonywał na bieżąco oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do przedmiotowych kredytów hipotecznych" - zapowiedziano w raporcie kwartalnym.

Na dzień 30 września 2019 roku bank miał 130 otwartych spraw sądowych przeciwko bankowi dotyczących kredytów w CHF o łącznej wartości przedmiotu w kwocie 40 mln zł, w tym 1 sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do CHF, podało także Pekao.

