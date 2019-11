Bank Pekao chce przyspieszyć 2-cyfrowy wzrost wyników operacyjnych w 2020 r.



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu wyników operacyjnych Banku Pekao, które było dwucyfrowe już w III kw. br., powinno jeszcze przyspieszyć w 2020 r., zapowiedział prezes Michał Krupiński.

"W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo, co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Z punktu widzenia zarządu ważne jest, że to wzrost zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej i że osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji" - podkreślił prezes.

W III kw. 2019 r. skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao - po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie pożyczek konsumenckich - kolejny kwartał z rzędu utrzymał dwucyfrową dynamikę wzrostu. Z kolei raportowany wynik netto wzrósł w okresie lipiec - wrzesień o ponad 8% do 656 mln zł z 606 mln zł w III kw. 2018 r. przy wzroście kwartalnego ROE do 11,7%, podano w komunikacie.

Dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale do 8,4% r/r z 7,4% r/r kwartał wcześniej. Dochody podstawowe były wyższe o 2,2% niż kwartał wcześniej.

Tempo przyrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach biznesu pozostało dwucyfrowe z 12-proc. wzrostem dochodów komercyjnych, wskazano w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)