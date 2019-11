Talanx miał 265 mln euro zysku netto, 619 mln euro zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Talanx odnotował 265 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 619 mln euro wobec 259 mln euro zysku rok wcześniej.



Składka przypisana brutto sięgnęła 9 461 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 8 331 mln euro rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 742 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 488 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 30 325 mln euro w porównaniu z 27 091 mln euro rok wcześniej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zysku netto za pierwsze dziewięć miesięcy w wysokości 742 mln euro, co oznacza wzrost o 52% r/r. Co zachęcające, przyczyniła się do tego również wyraźna poprawa wyniku netto w segmencie przemysłowym. W tym segmencie wyprzedzamy proporcjonalny cel naszego programu '20/20/20'. Zarówno nasz zysk operacyjny, jak i wskaźnik kapitału własnego znacznie wzrosły" - skomentował prezes Torsten Leue, cytowany w komunikacie



Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.



(ISBnews)