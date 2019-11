Cherrypick Games chce wydać pierwszą grę na Nintendo Switch w II: III kw. 2020 r.



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games planuje wydać pierwsza grę w wersji na Nintendo Switch na przełomie II i III kw. 2020 roku, podała spółka. Będzie to autorski tytuł studia "Sports Hero", który od czasu premiery na iOS i Android pobrało 2 mln użytkowników. Spółka ma w planach porting kolejnych gier z własnego portfolia.

"Poszerzamy naszą podstawową działalność i oprócz produkcji gier mobilnych pracujemy równolegle nad portem naszych wybranych, autorskich tytułów na konsole Nintendo Switch - najszybciej sprzedającą się platformę gier wideo aktualnej generacji. W naszej ocenie gry z portfolio Cherrypick Games mają duży potencjał, aby odnieść sukces na Switchu, gdzie co prawda gier jest coraz więcej, ale wciąż na tyle mało, że dotarcie do nowych odbiorców nie jest trudne. Gracze z niecierpliwością czekają na nowe propozycje. Pierwszym projektem, który wydamy na Nintendo Switch, będzie 'Sports Hero', które na iOS i Android pobrało już 2 mln użytkowników. Wierzymy, że ten konkretny tytuł znajdzie uznanie wśród fanów Switcha" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W "Sports Hero" użytkownicy rywalizują w sześciu różnych dyscyplinach: biegu na sto metrów sprintem, podnoszeniu ciężarów, rzucie oszczepem, pływaniu na dystansie pięćdziesięciu metrów, biegu przez płotki oraz skoku w dal. Każda z tych kategorii ma postać odmiennej mini gierki zręcznościowej, która rządzi się własnymi prawami.

"W 'Sports Hero' gracze mogą liczyć na sporo ukrytych przez nas niespodzianek, wystarczy tylko dokładnie sprawdzić otoczenie, na którym odbywają się zawody. Na początku mają oni dostęp do ograniczonej liczby dyscyplin, z czasem odblokowują się nowe. Użytkownicy mogą rywalizować także z innymi graczami w rozgrywkach multiplayer" - dodał Kwaśnica.

"Sports Hero" w wersji na Nintendo Switch będzie dostępne na przełomie II i III kw. 2020 roku. Spółka chce udostępnić tytuł jeszcze przed XXXII Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Wkrótce ogłosi kolejne projekty, które wyda na Switcha.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)