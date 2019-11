GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 3,3% r: r do 48,1 mld euro w I-IX 2019 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,3% r/r i wyniósł 48,1 mld euro w okresie styczeń-wrzesień 2019 r., zaś import w tym czasie spadł o 0,4% r/r do 38,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

" Dodatnie saldo wyniosło 42,9 mld zł (11,3 mld USD, 10 mld euro) wobec 35,3 mld zł (10 mld USD, 8,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie o 0,7 pkt proc. i stanowił 22%.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,8% (w tym UE 79,9%), a w imporcie - 65,6% (w tym UE 57,9%), wobec odpowiednio 87,2% (w tym UE 80,6%) i 66,5% (w tym UE 59,3%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,7% i 8,8% w styczniu - wrześniu 2018 r." - czytamy dalej.

Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Holandii oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,5%), a importu ogółem - 63,8% (wobec 65% w styczniu - wrześniu 2018 r.), podał także Urząd.

(ISBnews)